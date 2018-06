Un altro treno passa con le sbarre sollevate in Piemonte: a Borgone

Dopo il tragico incidente di Caluso e il caso di Villanova, nuovo episodio in Val di Susa

Ancora un treno che passa con le sbarre del passaggio a livello sollevate in Piemonte. L’ultimo episodio a Borgone di Susa, in provincia di Torino, quando a causa di un guasto tecnico un treno regionale della linea Torino-Bardonecchia è passato col passaggio a livello aperto.

Il caso è stato documentato su Facebook da un automobilista valsusino, Massimo Tomassone, ed ha suscitato sdegno e preoccupazione, soprattutto alla luce del recente incidente di Caluso, quando un treno regionale è finito contro un tir provocando la morte di due persone e il ferimento di altre 23.

Nei giorni scorsi, inoltre, un altro treno era passato col passaggio a livello sollevato a Villanova. Nel caso di Borgone, in ogni caso, il macchinista del treno regionale era stato avvisato per tempo del guasto ed ha rallentato opportunamente la velocità del convoglio, in modo da ridurre al minimo i rischi.