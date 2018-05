Un amore di Iena per Eleonora Pedron

Nel giro di un paio d’anni è passata da un campione del mondo in pista a un noto ristoratore, poi c’è stato un deejay ma ora Eleonora Pedron sembra voler ripartire da una “Iena”. Dopo la fine della lunga storia con Max Biaggi, quelle più brevi con Daniele Conte e Tommaso Vianello “Tommy Vee”, l’ultimo avvistamento pubblico dell’ex Miss Italia veneta è al fianco di Nicolò De Devitiis, uno degli inviati di punta del noto programma di Italia 1 ma visto di recente anche su Sky come conduttore della seconda stagione di “Dance Dance Dance”.

I due, secondo le rivelazioni del settimanale “Novella 2000” che alla neo coppia ha dedicato un ampio servizio fotografico, si sarebbero conosciuti tre mesi fa durante una cena con amici comuni tra i quali anche Tommaso Paradiso, il leader dei The Giornalisti. E da lì la conoscenza è proseguita, nonostante gli otto anni di differenza a favore del ragazzo (Eleonora ha 35 anni) e il fatto che lui fosse abituato a vivere in maniera indipendente mentre lei abbia due figli adolescenti da crescere, quelli nati dal rapporto con Biaggi.

Proprio qui però sembra abbiano trovato un vero punto d’accordo. Se infatti Tommy Vee in un’intervista aveva ammesso che il ménage con la fidanzata funzionava bene ma aveva potuto passare solo un giorno con i bambini, per quello che invece riferisce “Novella 2000” Nicolò ha trovato da subito molti punti di contatto con Ines e Léon con i quali il feeling nelle ultime settimane è cresciuto molto. Un punto sicuramente a suo favore perché da quando è terminata la bella favola con Max, la Pedron ha messo sempre al primo posto il benessere dei due figli anche se non ha trascurato la sua vita sentimentale.

A giudicare dalle foto pubblicate dal settimanale, sembra che tra i due vada benissimo. In particolare si vede Nicolò che arriva a casa della modella e showgirl con piumone e lenzuola mentre Eleonora che esce dal suo appartamento vestita in maniera elegante per recarsi a un evento di moda anche se la Pedron ha confessato di immaginare il suo futuro come giornalista professionista e per questo si sta impegnando tra un’ospitata e l’altra a “Quelli che il calcio”.

Nicolò invece punta sul percorso opposto: scoperto sul web, dove è diventato un idolo, si è fatto conoscere come inviato a “Le Iene” ma ha ammesso di sognare una carriera da intrattenitore e per questo studia attentamente il suo modello, Alessandro Cattelan. Molti sono pronti a scommettere che il suo sarà un volto molto presente in tv da qui ai prossimi anni. Intanto se lo gode Eleonora.