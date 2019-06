Un nuovo amore per Lapo. E’ la modella Tanya Frolova

Sarà solo una coincidenza, oppure alla redazione di “Chi” non hanno molta fantasia: un anno fa tra i protagonisti del primo numero di giugno c’era anche Lapo Elkann, in vacanza al largo di Capri con la sua (ennesima) nuova fiamma, la gallerista svizzera Gala Kalchbrenner. Sono passati praticamente dodici mesi esatti e ora il settimanale sdogana di nuovo l’erede di casa Agnelli, ma questa volta a Portofino dove è di casa e accompagnato da Tanya Frolova, che ovviamente diventa la sua nuova possibile fidanzata.

Una vacanza breve, in mezzo agli impegni lavorativi di entrambi, ma molto produttiva. Una gita un barca al largo della costa ligure assieme alla modella russa e ad alcune amiche, poi scoppia la passione. Una volta sbarcati sulla terra ferma per fare pranzo, al ristorante scatta il corteggiamento e Tanya non si tira affatto indietro: lei gli imbocca l’insalata, lui l’accarezza e poi scatta il bacio, replica in fotocopia di quelli che i due si sono dati sdraiati sullo yacht.

Nulla di nuovo in fondo, perché a 42 anni Lapo è ancora single, sempre affascinante e quindi molto corteggiato. Questa volta tocca alla 26enne modella russa che nel suo curriculum può vantare di essere stata finalista nel 2017 al concorso di Miss Russia ma è anche molto attiva sulle passerelle internazionali come dimostrano diverse immagini postate sul suo profilo Instagram. Qui ha solo meno di 6mila follower, robetta pensando a chi le sedeva al fianco in quel ristorante e più in generale alle donne che Lapo ha frequentato in passato.

La sua però è una bellezza che può reggere il confronto con chi l’ha preceduta. Gran fisico, esile come sole una modella può essere ma piena nei punti giusti, Tanya è spesso a Milano ed è anche possibile che i due si siano conosciuti proprio lì, dove Elkann ha le sue attività principali e quindi si sente pienamente a suo agio. Ma conoscendo Lapo, mai fidarsi delle apparenze perché anche sugli amori più forti e travolgenti della sua vita prima o poi ha scritto la parola fine. Intervistato nel dicembre 2017 da “Vanity Fair” aveva confessato che le passioni più forti erano state poche: «Ho amato due donne moltissimo: alla follia Martina Stella. E sono stato molto innamorato di Bianca (Brandolini d’Arda, ndr). Con loro ho costruito e distrutto. Adesso che sono pulito sono degno di essere padre. Aspetto la donna giusta. Non sono un soggetto raccomandabile? Lo so, la mia storia può spaventare». Evidentemente la Frolova spaventata non lo è.