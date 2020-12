«Dopo un anno fuori dal palco ripartiamo tutti da Sanremo»

Ha iniziato scherzando giovedì Willie Peyote, divulgando sui social il post che lo voleva nella sanremese di Amadeus come se fosse Glik. Una scherzo, sì perché lui e il suo cuore granata, a Sanremo ci andranno davvero, ma tra i 26 Big della canzone italiana. La notizia ufficiale è giunta solo durante la diretta di giovedì sera, anche se la speranza che era nell’aria da qualche mese stava assumendo sempre di più la forma della concretezza. Con “Mai dire mai (la locura”) il rapper di Barriera, classe 1985, sarà l’unico torinese a rappresentare la città della Mole sul palco al prossimo Festival di Sanremo in programma dal 2 al 6 marzo.

Il festival più atteso, quello della rinascita, si spera, dopo un anno intero in cui il mondo è caduto nella pandemia copovolgendosi fra drammi e cambiamenti. La musica ne è stata protagonista, anche quella di Willie Peyote, alias Guglielmo Bruno, che ha, infatti, da poco pubblicato il brano “La depressione è un periodo dell’anno” dedicato, appunto, allo slalom fra i lockdown. «Affronterò Sanremo proprio con questo spirito – spiega Peyote a Torino Cronaca – perché dopo un anno intero lontano dai palchi, Sanremo rappresenterà la rinascita, la ripartenza. È l’anno giusto per partecipare, perché arriva dopo questo percorso ed è un modo particolare e bello per tutta l’Italia di celebrare la ripartenza».

Cantando e ballando, nella speranza di non fermarsi mai più. E chissà che finalmente Willie “nichilista, torinese e disoccupato perché dire cantautore fa subito festa dell’unità e dire rapper fa subito bimbominkia”, possa finalmente cambiare il suo stato dai social… «È una grande e bella responsabilità rappresentare Torino ed essere l’unico – continua – Io spero di farlo con il giusto rispetto per la città, sarà un onore portare avanti la bandiera di Torino e spero che la fiducia dei cittadini sia ben riposta. Farò del mio meglio per non fare pentire nessuno del sostegno che mi darà».

Per Willie Peyote si tratta della prima volta al Festival di Sanremo la quale non poteva cadere in un momento migliore essendo lui reduce da un anno, nonostante tutto, pieno di soddisfazioni. Dopo la firma con Virgin Records/Universal Music Italia e la pubblicazione del suo ultimo disco “Iodegradabile”, che ha debuttato nella Top5 dei dischi più venduti e ascoltati in Italia e del singolo collaborativo con la star internazionale del reggae Shaggy “Algoritmo”, ha chiuso questo 2020 con l’uscita del brano inedito “La depressione è un periodo dell’anno”.

Gli altri Campioni saranno: Francesco Renga, Comacose, Gaia, Irama, Fulminacci, Madame, Orietta Berti, Ermal Meta, Fasma, Arisa, Gio Evan, Maneskin, Malika Ayane, Aiello, Max Gazzé, Ghemon, La rappresentante di lista, Noemi, Random, Colapesce di Martino, Annalisa, Bugo, Lo Stato Sociale, Extraliscio Fit, Davide Toffolo, Francesca Michielin e Fedez.