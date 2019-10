Un anziano aggredito al mercato. Urla disperato e nessuno lo aiuta

Lo hanno pedinato per diversi minuti mentre si spostava tra i banchi del mercato rionale di piazza De Gasperi, a Venaria. Appena ha fatto la spesa, frutta e verdura e si è allontanato dai banchi, due persone si sono avvicinate a quell’uomo di 78 anni, residente in città, poggiando sulle sue spalle due cinghie: «Dacci cinque euro», hanno detto, cercando di incutergli paura. Ma l’uomo ha cominciato a tremare quando, dopo aver detto «no», si è sentito rispondere: «Come? Hai il portafoglio pieno di soldi. Lo abbiamo visto quando facevi la spesa alla bancarella».

Compreso di essere in una situazione di pericolo, l’anziano ha provato ad accelerare il passo, raggiungendo l’auto che era parcheggiata a ridosso della stessa piazza De Gasperi. Provando anche a gridare «aiuto», visto che nel frattempo i due malviventi avevano iniziato a spintonarlo con la chiara intenzione di farlo cadere, potendo così derubarlo.

Perché pur di arrivare al loro obiettivo, i due banditi hanno persino provato a stordire la vittima con una pezza impregnata di una sostanza che solitamente usano i criminali nelle rapine in abitazione in orari notturni. Per fortuna, il pensionato è riuscito ugualmente a entrare in auto, chiudendosi all’interno. I due, prima di fuggire, hanno ancora provato a spaccare a colpi di pugni il vetro della vettura, prima di desistere e scappare.

«Nessuno mi ha aiutato. Io ho gridato, però mi sono sentito solo. Adesso, però, ho paura ad uscire di casa. Per fortuna mi aiuta mia figlia», ha raccontato, spiegando anche di «non aver ancora sporto denuncia alle forze dell’ordine».