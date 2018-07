Un architetto dalle capacità prodigiose: ecco come una vespa costruisce il suo nido

Si celebra spesso – e giustamente – la laboriosità delle api e la capacità di questi straordinari animali di creare degli alveari anche estremamente complessi. E le vespe? Raramente si celebrano le qualità da veri e propri “architetti della natura” di questi insetti, certamente pericolosi ma anche ingegnosi.

Guardate in questo video come una vespa riesce a costruire il suo nido, quello dove darà alla luce i suoi piccoli e che per un po’ di tempo rappresenterà la tana sua e della sua famiglia.

La vespa con pazienza parte dal centro e poi, a poco a poco, costruisce un nido perfetto, servendosi di ciò che la natura le ha messo a disposizione. Un autentico prodigio, che merita – finalmente – il giusto riconoscimento.