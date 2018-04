Un arresto e un denuncia per spaccio di droga nei giardinetti di via Giachino

Erano trascorse da poco le 20.30, quando gli agenti della squadra volante impegnati in un servizio di controllo in via Enrico Giachino a Torino, hanno notato una coppia di stranieri, seduta sulla panchina dei giardinetti. Alla vista delle “divise”, i due, entrambi di nazionalità marocchina, di 30 e 22 anni, si sono subito sbarazzati di alcuni “oggetti” che avevano tra le mani, gettandoli per terra. Oggetti che i poliziotti hanno immediatamente recuperato scoprendo, così, che il trentenne si era disfatto di 100 grammi di hashish, il ventiduenne, di 14 grammi della stessa sostanza stupefacente.

UNO ARRESTATO, L’ALTRO DENUNCIATO

Il primo dei due extracomunitari è stato pertanto tratto in arresto, il secondo denunciato in stato di libertà. Addosso all’arrestato gli agenti hanno trovato la somma di 490 euro. Entrambi, così come accertato dagli investigatori, avevano a carico diversi precedenti di polizia.