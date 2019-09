La donna riesce appena in tempo a uscire dal vano, evitando di fare una brutta fine

Più che un ascensore, assomiglia a una ghigliottina. Non c’è neppure il tempo di uscire dal vano che si rischia di rimanere prigionieri al suo interno. A giudicare dalle immagini, anzi, si rischia addirittura di peggio.

La donna che lascia l’ascensore, infatti, fa appena in tempo a uscire nel pianerottolo evitando di fare una brutta fine. Probabilmente c’è qualcosa che non va, fatto sta che per i viaggiatori l’ascesa è davvero inquietante.