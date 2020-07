Un attico per De Ligt. E Chiellini va in via della Rocca

Nei giorni scorsi una foto postata sui social dalla sua fidanzata, la modella olandese Annekee Molenaar – figlia di un ex difensore dell’Ajax – aveva fatto un po’ preoccupare i tifosi bianconeri. Un salone, quello della casa in via Lagrange 12, pieno di pacchi. Nella didascalia della foto: «Tutto pronto per il trasloco». A Barcellona, a Madrid o in Premier League? Niente di tutto questo. La coppia ha deciso di spostarsi a pochi passi da via Lagrange, in un attico in piazza Cln – abitato in precedenza da Matuidi – per avere più spazio e dare modo ai loro due cani, Luna e Bella, di passare più tempo all’aria aperta. E per inaugurare la nuova casa torinese, la coppia ha pensato bene di pranzare in terrazzo con una bella grigliata a base di carni e verdure, preparata dal difensore nell’angolo barbecue sul terrazzo. Chi invece non ha ancora inaugurato la sua nuova abitazione, è un altro difensore della Juventus.

