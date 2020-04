«Un nuovo bando per i buoni spesa»: già 800 domande

Collegno conta 160 positivi, almeno stante i dati forniti dalla Regione Piemonte nel corso degli ultimi giorni. «Rispecchia appieno l’andamento regionale», tiene a sottolineare Francesco Casciano, che tra poco più di un mese festeggerà il suo sesto anno consecutivo alla guida della cittadina. Mai avrebbe immaginato di celebrare l’anniversario trovandosi ad affrontare una pandemia. Una situazione non facile, neanche per un amministratore di lungo corso come lui.

«Abbiamo subito aperto il Coc, il Centro operativo comunale, per coordinarci con l’Unità di crisi dell’Asl To3 e della Regione, per un’analisi puntuale dei bisogni e delle azioni operative. Abbiamo pensato innanzitutto alle persone che avrebbero potuto essere maggiormente in difficoltà e abbiamo rimodulato i servizi laddove possibile. E, via via, messo in campo tutte le iniziative mirate a tamponare l’emergenza – spiega Casciano -. Innanzitutto per quelle attività chiuse, sospendendo le tasse locali. Poi per le associazioni e i locali comunali, per cui abbiamo sospeso il pagamento degli affitti. Tra l’ordinario che è stato ridisegnato e lo straordinario che è stato inventato, cerchiamo di far capire ai collegnesi che il Comune è vicino ai suoi cittadini: per questo ad esempio abbiamo aperto i giardini delle scuole per i disabili o attivato il servizio per prendersi cura dei propri cari defunti anche “a distanza” visto che il cimitero è chiuso».

