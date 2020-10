Un blitz con i giubbotti antiproiettile per salvare la cagna ferita incatenata [VIDEO]

Il proprietario: «Se me la togliete mi uccido». E scatta l'intervento in forze

Minacce al telefono – «se mi portate via il cane mi ammazzo e do la colpa a voi» – un cancello tagliato con le cesoie dai pompieri e un’entrata in casa da film con tanto di giubbotti antiproiettile, per scongiurare un eventuale gesto folle. Alla fine l’avventura si è conclusa a lieto fine, con una cagna salvata, curata e portata in un luogo dove verrà trattata con ogni riguardo.

Il blitz che è andato di scena due giorni fa in una casa di periferia, e a cui hanno partecipato vigili del fuoco, poliziotti e le guardie zoofile di Agriambiente, è iniziato perché da molto tempo i vicini di casa segnalavano presunti maltrattamenti nei confronti di Mia, un esemplare di American staffordshire di due anni e mezzo.

La cagna aveva ferite sul corpo non curate e, secondo quanto riferito da vari testimoni, veniva lasciata da sola in un cortile sporco per molte ore, senza acqua né cibo, stretta a una catena. Sulle ferite non curate ronzavano molti insetti e l’animale dava segni di sofferenza palesi, tanto da attirare l’attenzione dei vicini di casa in più di un’occasione. Così, le guardie zoofile hanno deciso di intervenire, in accordo con la polizia.

E si sono presentate in strada Bertolla. Il padrone non era in casa. Contattato al telefono, non si è presentato e non ha quindi aperto alle guardie. Dopo avere aspettato per alcune ore, su autorizzazione del magistrato di turno, Chiara Maina, guardie e polizia – con l’aiuto dei pompieri – sono stati costretti a intervenire. La cagna infatti era già da molto tempo senza acqua, e col passare del tempo mostrava segni di sofferenza sempre più evidenti.

Il proprietario è stato avvisato telefonicamente dell’imminente blitz e sequestro del cane. L’uomo ha cercato di opporsi, minacciando atti anti-conservativi. Siccome agli inquirenti risultava che potesse detenere un’arma in casa, i poliziotti prima di effettuare il blitz hanno indossato il giubbotto anti proiettile. La villetta era deserta. E così le guardie, mentre la polizia perlustrava l’alloggio, hanno slegato il cane e l’hanno portato in salvo.

Ieri mattina gli agenti del commissariato Barriera di Milano sono tornati, per notificare al padrone la denuncia per maltrattamenti di animale e incompatibilità con l’essere. Questa volta l’uomo era presente ed era tornato tranquillo. Mia è finita in buone mani: le guardie zoofile l’hanno rifocillata con acqua e cibo e le hanno prestato le prime cure. Poi l’hanno portata in un canile sicuro, dove la cagna è tuttora accudita, pronta per essere adottata con la tutela delle guardie zoofile.