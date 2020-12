Un campo da basket per Kobe. Giardini in ricordo di Lennon

La toponomastica torinese si arricchisce di volti internazionali, donne illustri e martiri della lotta contro l’Isis. Lo ha deciso la Città, varando una serie di intitolazioni. I nomi più gettonati sono quelli dell’ex Beatles John Lennon e dell’ex Nba, Kobe Bryant. Al cantautore di Liverpool sarà intitolato il giardino, nei pressi di via Tolmino, mentre al cestista Usa scomparso a gennaio, la piastra da basket di corso Taranto. «Confermiamo che la proposta, nata dal consigliere di Azione della 6 Dario Licari e sostenuta dai consiglieri comunali Curatella e Lubatti, è stata approvata dalla commissione. Così – sottolinea Licari – un campetto di basket di periferia diventa protagonista in positivo, dando la possibilità ai ragazzi di sentirsi anche solo per qualche ora, dei campioni». Una targa ricorderà il luogo dove ha vissuto, in corso Galilelo dal 1930 al 2012, il pittore Francesco Tabusso, mentre porterà il nome dell’avvocatessa Poet, prima donna ad entrare nell’Ordine degli Avvocati, in Italia nel 1920, l’area giochi antistante il Palazzo di Giustizia.

