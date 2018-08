Un campo zingari ai giardinetti. «I prati usati come vespasiani»

Escrementi umani agli angoli, avanzi di cibo gettati fuori dai cestini e, addirittura, un coltello da cucina lasciato in bella vista sulle panchine. Un vero e proprio “giardino degli orrori” quello di via Pier Domenico Olivero, quartiere Lingotto, occupato da numerose famiglie nomadi con tanto di camper e bambini al seguito. Una situazione diventata insostenibile per i residenti dei palazzi vicini, che ora insorgono contro l’ennesimo accampamento abusivo. «Non si può vivere in queste condizioni. Di notte fatichiamo a prendere sonno e in zona ci sono tante mamme e papà che hanno paura a portare i figli a giocare al parco nel pomeriggio. Anche i padroni dei cani sono restii a venire con i loro animali nell’apposita area». Effettivamente, il giardino è davvero peggiorato tra rifiuti, sporcizia e panchine mezze distrutte, senza poi dimenticare che gli oggetti contundenti – nello specifico, il coltello da cucina dimenticato su una panchina vicino ai resti di un’anguria – potrebbero essere molto pericolosi se finissero nelle mani dei più piccoli. Non solo. L’area è diventata anche un gabinetto a cielo aperto con i bimbi rom che, quasi completamente nudi, fanno i loro bisogni, senza curarsi delle persone che camminano sui marciapiedi. «Conosciamo bene la situazione – garantisce il presidente della Otto, Davide Ricca -. Dispiace per il disagio causato agli abitanti del quartiere, ma è davvero difficile trovare una soluzione al problema, poiché se anche i camper venissero fatti sloggiare, si sposterebbero di poche centinaia di metri e a volte tornerebbero persino indietro. In diverse occasioni facciamo telefonate e segnalazioni al nucleo minoranze etniche e abbiamo anche chiesto un consiglio aperto, congiunto con la circoscrizione Due, all’assessore Finardi e alla sindaca Appendino. Speriamo di poterne discutere a settembre. Nel frattempo – conclude il presidente -, siamo stati costretti a chiudere a chiave i bagni del nostro centro civico, dato che si sono registrate delle irruzioni durante le ore notturne». Insomma, per la Circoscrizione quella dei rom è diventata una psicosi, poiché via Olivero si aggiunge ad altri numerosi casi. Come quello, appunto, di corso Corsica davanti al centro civico o di via Zino Zini, dove i camper occupano tutta la zona adiacente all’ex villaggio olimpico. Ma la presenza degli zingari si registra anche al parco Di Vittorio, in piazza Galimberti e in corso Maroncelli, senza dimenticare poi le roulotte nel parcheggio di via Ventimiglia, nei pressi del Palavela.