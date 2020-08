«Un centro estivo itinerante per tutti i ragazzi del paese»

Don Mario Viano, vice parroco di Caluso, è uno dei preti più giovani del Canavese. Con i suoi 33 anni ha cominciato da poco il suo cammino nella Fede come prete. A diciannove anni ha sentito la chiamata e ha cominciato il percorso per ottenere la tonaca. Originario di Rivalta di Torino, nel 2017 viene ordinato sacerdote e diventa vice parroco ad Agliè, San Giorgio ed Ozegna.

Poi il trasferimento a Caluso, per curare la parrocchia del capoluogo e delle frazioni come vice di Don Loris Cena. Don Mario dopo la Fede ha una grandissima passione per la natura in tutte le sue forme: «Amo la natura, le piante e gli animali allo stesso, modo, io stesso curo un piccolo “zoo” tra la mia abitazione in parrocchia e ad Ozegna dove seguo la cura di molti animali».

CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI