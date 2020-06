In un ciclone a Camino Island i tanti thriller di John Grisham

Niente aule di tribunale, né avvocati togati più o meno onesti o collusi col sistema: questa volta John Grisham ci porta nell’incanto (breve) di Camino Island, assieme a Bruce Cable, libraio e collezionista di libri rari, nonché una sorta di “protettore” di un circolo esclusivo di scrittori. Detto così pare che, ne “L’ultima storia” (Mondadori 22 euro; ebook 12,99 euro), Grisham ci trascini in quel mondo che lui ben conosce, quello degli autori di best seller, tra cene a base di pesce e di vini selezionati, con dotte dissertazioni su scrittura, stili, fortune o sfortune. E per un po’ in effetti è così: c’è la giovane professoressa di scrittura creativa divenuta una grande autrice che a Camino Island torna per una presentazione, c’è Nelson Kerr, ex avvocato (dalla carriera molto simile a quella de “Il socio”) diventato autore di best seller, c’è l’ex detenuto che ora scrive thriller, le due amabili signore che hanno fatto fortuna sotto pseudonimo con una serie di romanzi soft porno. Ma con Grisham nulla è semplice: sull’isola si abbatte infatti il ciclone Leo e proprio durante la tempesta Nelson resta ucciso. Per Bruce e i suoi amici si tratta di un omicidio, forse legato all’ultimo libro di Kerr ancora non pubblicato. Ed è così che sviluppa una storia avvincente che contiene in sé altre due sottotrame tutte affascinanti (il vero contenuto del libro di Kerr, i segreti dei traffici di libri rari di Nelson…) per trascinare il lettore in un intreccio godibile come sempre. Lo stile è leggero nelle prime fasi, quando Leo ancora non si è fatto vivo, e su quell’isola davanti alla Florida si vive come in una specie di paradiso degli scrittori. Poi, quando la matassa si ingarbuglia, ecco rispuntare il Grisham che ben conosciamo, con le questioni legali, tecniche, con le misteriose agenzie di investigazione che non esitano a infiltrarsi nei giri che devono controllare (e ne sa qualcosa proprio Bruce, che però si è accorto che qualcuno della sua “corte” non era semplicemente uno scrittore). Dalla devastazione lasciata da Leo, con il dolore e la sofferenza, alla corsa contro il tempo per svelare e inchiodare non solo gli assassini di Nelson (anche le loro vicende sono una bellissima sottotrama) ma persino i bersagli del suo thriller. Altro che “ultima storia”, in Grisham una tira l’altra, vorticando attorno al lettore che si trova placidamente nell’o cchio del ciclone, ossia dove tutto è calmo, ma attorno già ruggiscono i venti e si stringe poco a poco la furia devastatrice. Ed è dannatamente affascinante per chi scrive che a un libro, a un probabile best seller (ma quanto è facile confezionali per gli amici di Bruce?), possa essere attribuito un potere tanto grande. Onore al maestro, come sempre.