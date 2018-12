Un comitato per non dimenticare: «Ora la verità sul ponte Morandi»

L’obiettivo è non che si dimentichi quanto accaduto e ottenere la verità sul tragico crollo del Ponte Morandi di Genova del 14 agosto, che tra le sue macerie ha seppellito 43 persone. Tra le vittime ci sono anche quattro pinerolesi: i ragazzini Camilla, 12 anni, e Manuele Bellasio, 16 anni, assieme alla mamma Claudia Possetti, 48 anni, e a suo marito Andrea Vittone, 49 anni. E proprio a Pinerolo è stato costituito il Comitato dei parenti delle vittime del Ponte Morandi, un comitato che segue altre esperienze italiane, che sono riunite nella rete nazionale “Noi non dimentichiamo”.

A fondarlo sono stati Marcello Bellasio, papà dei due ragazzi, e Egle e Nadia, sorelle di Claudia. Quel tragico evento ha spezzato in due le loro vite, ma in questi mesi non è mancata la volontà di dare corpo alle parole che Egle aveva pronunciato durante i funerali nel Duomo di Pinerolo, officiati dal vescovo Derio Olivero: «Per quanto potremo, chiederemo chiarezza su questi fatti. Perché nessuno debba più provare un dolore simile. Quanto ci mancheranno non è descrivibile ma il loro esistere non è stato invano». Nelle scorse settimane i famigliari si erano già rivolti a dei legali, ma ora hanno fatto un passo oltre per difendere la memoria dei loro cari ed evitare che altre famiglie debbano affrontare situazioni così dolorose.

Il comitato nasce a Pinerolo, ma è aperto ai familiari di tutte le vittime di quel crollo e il numero di aderenti sta crescendo. Sta lavorando e continuerà a farlo in sinergia con “Noi non dimentichiamo” perché si individuino i responsabili di tragedie simili e si sostengano i famigliari, che devono affrontare un processo civile.

L’iniziativa verrà presentata ufficialmente stasera, alle 21, sul palco del Teatro Sociale di Pinerolo (piazza Vittorio Veneto 24), dove andrà in scena il Concerto di Natale in ricordo di Camilla, Manuele, Claudia e Andrea (ingresso 10 euro, ridotto 5, il ricavato andrà devoluto al progetto del Comune “Accendi una luce per chi non può”).