Israel è un fagottino che pesa appena novecento grammi, lotta per sopravvivere nell’incubatrice al Sant’Anna. Porta un nome che rimanda a una terra promessa, quella che per sua mamma Beauty valeva il rischio di morire tra le montagne, nella neve, per valicare il confine con la Francia.

Un male la stava già uccidendo ed è un miracolo che i medici abbiano potuto salvare il suo bambino, grazie a una catena umanitaria che l’ha portata fino al Sant’Anna. Uno dei tanti drammi che si consumano alle nostre frontiere, a poca distanza dalle piste da sci dove si vorrebbero riportare le Olimpiadi, dagli hotel con la spa, lungo un confine sottile come quello tra la vita e la morte, ma dove pare siano stati innalzati muri invisibili e invalicabili.

Ora, ditemi: qualcuno potrebbe mai avere paura di un fagottino come Israel? No, non lo credo. Perché quale pericolo correrebbe la nostra società se lui fosse italiano, se per diritto di nascita acquisisse la cittadinanza? Eppure non è così. Le obiezioni alla legge sullo ius soli nascono da un mix di ideologia e paura, di diffidenza, di confusione normativa. Di contraddizioni. Perché è innegabile che l’Italia abbia dato la vita a Israel, ma non può dargli una cittadinanza, deve lasciarlo nel limbo della condizione di migrante. Per lui, una terra promessa ha le frontiere chiuse e l’altra le mani legate.