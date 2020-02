Un cortocircuito manda ko 10mila utenze

Prima il cortocircuito improvviso, poi il principio d’incendio con annessa esplosione. E così, in diversi quartieri di Torino Nord, migliaia di famiglie sono rimaste senza la corrente elettrica per ore. Forti disagi nella giornata di ieri nei quartieri Barriera di Milano, Madonna di Campagna e Falchera, a causa di un’esplosione avvenuta in via Botticelli, presso una cabina di distribuzione dell’energia elettrica di Ireti. L’allarme è scattato intorno all’ora di pranzo, quando un cortocircuito ha generato prima un principio d’incendio e poi un forte botto.

+++ CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++