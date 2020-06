Un derby mai visto: Juventus e Torino in campo il 4 luglio

Centoventiquattro partite di campionato distribuite in otto fine settimana e in cinque turni infrasettimanali. Giovedì sera il primo step verso la ripresa con l’annuncio ufficiale da parte del Governo. Ieri, invece, la riunione d’urgenza della Lega Serie A per stabilire il calendario.

La prima partita in assoluto dopo il lockdown per colpa dell’emergenza sanitaria sarà la sfida di Coppa Italia all’Allianz Stadium tra Juventus e Milan, in programma il 13 giugno. Il giorno dopo toccherà all’altra semifinale di ritorno tra Napoli e Inter. Tre giorni dopo, esattamente mercoledì 17 giugno, a Roma, è in programma la finale di Tim Cup.

E proprio questo è il punto: Inter, Juventus e Milan si lamentano per la ripresa così repentina: «Dopo due mesi di stop forzato, giocarsi una coppa nel giro di pochi giorni…». Lamentano la Juve e le due milanesi. Questo uno dei primi motivi di scontro di ieri tra i presidenti del club di Serie A.

