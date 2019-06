Un diplomatico morto con la testa spaccata. E l’amico è scomparso [FOTO E VIDEO]

Quello che ieri appariva come un incidente, per quanto tragico, con il trascorrere delle ore si è trasformato in un mistero. Così è stato appena si è scoperta l’identità della vittima, un diplomatico delle Bahamas, ripescato con il cranio fracassato nel Po. Un mistero che si è ulteriormente tinto di giallo quando si è appreso che un suo amico risultava scomparso da giorni.

La ferita in testa

Un enigma di difficile soluzione, almeno fino a quando non sarà accertato il motivo per cui quell’uomo, che dovrebbe risiedere a Milano, si trovasse sotto la Mole. A fare cosa? E quella profonda ferita sul capo che il medico legale ha giudicato «compatibile con una caduta», potrebbe, invece, essere stata provocata da un corpo contundente? Lo accerteranno le indagini che si annunciano lunghe e delicate, proprio perché la vittima, Ramsey Alrae Keiron 29 anni, allievo dell’accademia diplomatica di Vienna e con un permesso di soggiorno rilasciato in Austria, sarebbe un collaboratore del ministro degli Esteri delle Bahamas, ma non in servizio stabile presso il consolato che ha sede a Milano.



+++ CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++