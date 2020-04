Un dizionario… per veri piemontesi ai tempi del Covid-19. Tredici parole che abbiamo imparato a conoscere soprattutto da due mesi a questa parte ‘tradotte’ nella lingua della nostra regione. Così, per esempio, lock down diventa ‘l’è tut sarà’ e quarantena ‘stè sarà’n te ca. Smart working? ‘Travaje’ ‘n te cà. Positivo? ‘L’ha ciapalu.