Un nuovo DLC per PAC-MAN Mega Tunnel Battle è disponibile da oggi. Il nuovo contenuto include labirinti a tema “Capodanno Lunare” e “GALAGA”, 20 nuovi accessori per PAC-MAN – inclusi occhiali, cappelli e abiti “animaleschi” – e 10 nuove icone per i giocatori.

PAC-MAN Mega Tunnel Battle è disponibile in esclusiva per Stadia.

Preparati a lottare contro altri 63 giocatori nel tentativo di essere l’ultimo PAC-MAN a rimanere in gioco dopo esserti fatto strada in una serie di labirinti interconnessi.