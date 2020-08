Un ex carabiniere ha ritrovato Gioele. «Mi ha guidato Dio»

Giuseppe Di Bello è arrivato a Caronia ieri mattina di buon’ora, accompagnato da un amico, forte della sua esperienza da ex carabiniere e di un falcetto. Nessun drone, niente cani molecolari: Di Bello aveva intuito la verità e sapeva che quello che serviva erano solo muscoli e un po’ di fortuna. Erano le 10.28 quando dal bosco, in un punto invaso dai rovi, si è alzata una voce, un grido: «Venite qui, correte. L’ho trovato». I resti di Gioele Mondello, 4 anni, erano nel bosco di Caronia, a 200 metri dalla galleria autostradale in cui era stato visto per l’ultima volta, non lontano da dove erano già stati trovati quelli di sua mamma. Poco dopo mezzogiorno è arrivata la conferma: «È lui, è Gioele al 99%». L’1% che manca arriverà dal Dna, ma i resti della maglietta hanno già confermato quello che tutti sapevano fin da quando la voce di Di Bello si è levata dal bosco. Un orrore: dai rovi è spuntato prima un piccolo tronco poi, più in là, la testa e altre ossa ancora. E così, anche se il procuratore Angelo Cavallo e gli investigatori non si sono sbilanciati a dare una versione definitiva di quanto accaduto, ora resistono solo più due ipotesi. Dopo l’incidente, Viviana è scappata con Gioele in braccio, in preda a una paura folle e irrazionale. La prima ipotesi è che sia salita con lui su un traliccio dell’alta tensione e da lì si siano lanciati insieme. Un omicidio-suicidio.

