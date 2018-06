Un facile indovinello

A Trento in questo weekend via del Suffragio sarà completamente ricoperta da 10mila libri sparsi per terra da un marciapiede all’altro lungo tutta la via, chiusi e aperti. Sono stati raccolti da un “crowfounding culturale”, espressione nebulosa che significa “questua”. In pratica chi aveva libri da buttare li ha dati, e gli altri erano destinati al macero. Chi vorrà potrà raccoglierne quanti vuole e portarseli via. L’iniziativa “una strada di libri” costerà al Comune migliaia di euro fra progetto, montaggio, smontaggio e pulizia. Ma perché? Semplice: «Il contrasto tra la pesantezza del cemento e la leggerezza delle pagine di carta richiama la cittadinanza a vivere la città in un modo diverso dal solito, a passeggiare lentamente anziché usare l’automobile».

L’organizzatore Federico Zappini spiega che l’idea (sua) servirà a «sensibilizzare la città all’importanza della letteratura e della cultura, ma anche a cambiare la vocazione d’una via che stenta a capire quale sia la sua identità». I trentini, folgorati dal “messaggio”, stanno vendendo l’auto per andare solo a piedi, e hanno disdetto i viaggi prenotati per trascorrere le ferie in casa a leggere. Molte vie di Trento si interrogano sulla loro identità e chiedono a gran voce di essere cosparse di qualcosa (libri, mutande, bistecche, verdura…) per tentare di capirla.

Adesso ditemi di che colore è la giunta di Trento. Quella? Indovinato. E Zappini? È un ex leader dell’antagonismo e del centro sociale Bruno, autore di diverse manifestazioni e proteste anche violente, approdato a quel partito. Quello che, come una via qualsiasi, ha perso la sua identità. Quello che continua a chiedersi perché perde anche voti.

[email protected]