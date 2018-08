Un Ferragosto tiepido. E tra mostre e musei solo 71mila visitatori

Vuote due terzi delle camere in hotel e alberghi. «Servono politiche di promozione più incisive»

Le lunghe code per l’ingresso a mostre e musei sono un ricordo, nonostante più di 71mila visitatori “spalmati” dall’inizio del fine settimana al Ferragosto tra Musei Reali, Gam, Mao, Palazzo Madama, Venaria Reale, Museo dell’Auto, Museo del Cinema e Museo Egizio. Con un numero di ingressi in calo, un po’ per tutti, gli unici che possono dirsi davvero soddisfatti sono Musei Reali e Egizio: se il Mibact, infatti, conferma l’andamento degli ultimi due anni, che ha visto aumentare le presenze da 3.900 a 6.545 tra il 2016 e il 2017 fino a 8.468 biglietti staccati nel 2018, Fondazione Museo Egizio segna una crescita del 6% sul 2017, accogliendo solo quest’anno 16.099 visitatori contro i 15.199 dell’anno passato e i 14.351 del 2016.

CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI