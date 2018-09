Un film su Gioia e Ginevra, le baby campionesse del pattinaggio sul ghiaccio morte in un incidente

Gioia e Ginevra erano due cugine, entrambe promesse del pattinaggio artistico su ghiaccio. Nove anni Gioia; diciassette Ginevra: i sogni delle due baby campionesse torinesi sono stati spezzati da quel terribile incidente stradale dello scorso ottobre, quando, rientrando da una gara a Merano, persero la vita.

Le due stelline dello sport italiano torneranno a brillare in un film, ‘Gioia l’angelo del ghiaccio‘, di Enzo Dino, che sarà presentato il 25 settembre al Coni, a Roma, e poi il 2 ottobre al Lux di Torino.

“Questo film vuole essere un ricordo e messaggio ai giovani affinché non mollino mai” spiega Monica, la mamma di Gioia. “Erano molto brave a scuola e lottavano come due leonesse per emergere nello sport che amavano”.