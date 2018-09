L’immagine è impressionante, per certi versi avvilente. E ci fa interrogare su dove andrà a finire il nostro pianeta se non cambieremo abitudini, se non troveremo il modo di smaltire tutto il nostro ciarpame, quello che non ci serve più.

Un fiume di plastica, di immondizia, persino di mobili e contenitori ormai in disuso scorre nel cuore di questa città asiatica. L’acqua quasi non si vede più, completamente nascosta da ciò che viaggia in superficie. Una scena davvero preoccupante.