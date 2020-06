Un nuovo futuro per la ex Liri: arrivano 200 posti di lavoro

Un nuovo futuro per la ex Liri di via Vernea. L’azienda produttrice di laminati plastici i cui battenti sono stati chiusi oltre 10 anni fa rinascerà con un nuovo polo dedicato alla logistica, come già avvenuto per un altro stabilimento storico della città, la ex Viberti acquisita dalla Zust Ambrosetti nel 2019 e tornata operativa grazie al recupero e alla riqualificazione di parte dei capannoni, con una ricaduta occupazionale importante per la città.

Destino analogo (su cui voci e ipotesi si rincorrevano da tempo) toccherà il sito industriale della Vernea, abbandonato da tempo e spesso scenario di piccoli reati e rave illegali.

