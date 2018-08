Un “galeone” da 50mila euro per far giocare i bimbi al Pav

Un gioco per bambini sì, ma non come tutti gli altri. La nuova installazione “sbarcata” al Parco di arte vivente di via Giordano Bruno ha in sé qualcosa di unico. Costato alla città circa 50mila euro, il mastodontico gioco a forma di galeone si pone come anello di congiunzione tra gli spazi del Parco d’arte vivente e la popolazione del quartiere.

«Vogliamo vivere il Pav come un bene comune – afferma il direttore Enrico Bonanate – Ci interessa avere opere semplici, divulgative, che possano fornire alle prossime generazioni strumenti per comprendere le tematiche del futuro». In quest’ottica, una normale area giochi non era certo pensabile, «Non avrebbe rispettato il “know how” di questo luogo» spiega Bonanate.

Così il galeone, che doveva in origine essere destinato al Parco Dora, ha trovato la sua casa nel parco-museo della Circoscrizione 8. «È il luogo ideale – ha commentato il vicepresidente della Otto, Massimiliano Miano – in primo luogo perché il Pav può accogliere le grandi dimensioni del gioco, secondariamente perché (dato il costo che ha) è un oggetto che richiede di essere supervisionato». Da qui, l’esigenza da parte di quelli del museo che si occuperanno interamente della salvaguardia e manutenzione dell’opera, di assumere un “guardiano” che sovrintenda il parco.

Per consentire poi una maggiore fruibilità del gioco, è stato allestito un ingresso autonomo che resterà aperto anche oltre il normale orario del museo: dal mercoledì al venerdì, dalle 10 alle 18 e il sabato dalle 12 alle 20. Nonostante il generale entusiasmo per l’arrivo dell’opera-gioco, non mancano alcuni scetticismi. «Altri 50mila euro presi e buttati – ha affermato il consigliere Alessandro Lupi, commentano la nuova installazione del Pav -. Qui non viene nessuno, avete fatto un’area giochi inaccessibile per i bambini».

Di parere diametralmente opposto Miano, che sottolinea come l’opera non abbia inciso sulle casse della Circoscrizione, ma sia rientrata interamente nel bilancio dell’assessorato all’Ambiente. «Chiediamo al Pav di venire incontro alla collettività rendendo il parco sempre più fruibile, pur mantenendo le sue caratteristiche intrinseche di museo» conclude Miano, in vista dell’inaugurazione dell’area in programma per il 23 settembre, in occasione degli eventi di Terra Madre e Salone del Gusto.