Un grande Toro sfiora il colpo a San Siro: 0-0 col Milan

Donnarumma migliore in campo, ma finale in sofferenza per i granata. Espulso Mazzarri

Il Toro chiude in sofferenza una gara per larghi tratti dominata, raccogliendo un punto comunque importante al cospetto del Milan. Zero a zero a San Siro per la truppa di Mazzarri, che continua a muovere la classifica mantenendosi saldamente in zona Europa, a quattro punti proprio dai rossoneri e dalla Champions.

Commovente il minuto di silenzio con l’omaggio di San Siro a Gigi Radice, che fece benissimo sia con i rossoneri che con i granata. Il presidente Cairo dice a proposito del tecnico scomparso nei giorni scorsi: “Nella storia del Toro Radice ha un posto molto importante, per aver vinto l’ultimo scudetto e aver dato al Torino un’impronta notevole. Poi tornò nel 1984-85 e rifece il secondo posto”.

Mazzarri non rinuncia alla difesa a tre e schiera Izzo, Nkoulou e Djidji a protezione della porta di Sirigu. Sulle corsie laterali agiscono Aina e Ansaldi, in mezzo Rincon e Meité ai fianchi di Baselli. Coppia d’attacco formata da Iago Falque e Belotti. Nel Milan, Gattuso deve inventarsi Abate centrale di difesa al fianco di Zapata. Centrocampo muscolare con Kessie e Bakayoko, sulle ali Suso e Calhanoglu con Higuain e Cutrone tandem offensivo.

L’avvio è tutto del Toro. Dopo appena 5′ la prima grande chance: cross di Ansaldi, girata di testa di Iago Falque e miracolo di Donnarumma. Al 17′ nuova occasionissima: Rincon dalla sinistra, Belotti calcia al volo da due passi e palla alta di un niente. I granata tengono bene il campo, ma col passare dei minuti viene fuori il Milan, pericoloso soprattutto in contropiede.

Al 32′ ci vuole un miracolo di Sirigu per dire di no a Cutrone, dopo un tiro di Higuain respinto dalla difesa. Finale di tempo scoppiettante. Al 41′ Donnarumma devia in corner un sinistro a giro di Belotti, poi il Milan reclama un rigore per un tocco di mano di Nkoulou su tiro del Pipita: Orsato al Var appura che il tocco non c’è.

Ottimo Toro anche in avvio di secondo tempo. Gli uomini di Mazzarri costringono i padroni di casa nella propria metà campo. Izzo di testa e Belotti dal limite non trovano il bersaglio, mentre sull’altro fronte Calhanoglu sparacchia fuori da buona posizione. Al 24′ Mazzarri cambia: fuori Iago Falque, dentro Zaza. La risposta di Gattuso? Castillejo per Calhanoglu.

Izzo ci mette una pezza proprio su Castillejo, ma progressivamente il Toro si abbassa. Dentro anche Lukic per Baselli, c’è da tenere botta nel finale. Suso e Higuain mancano il bersaglio, clamoroso poi al 42′ l’errore di Cutrone che calcia fuori a due passi dalla porta spalancata. Finale di sofferenza per il Toro e Mazzarri, nervoso per un mancato fallo accordato su Zaza, viene invitato a lasciare il campo da Orsato. Djidji salva su Higuain e finisce 0-0: giusto così.

MILAN-TORINO 0-0 TABELLINO

Milan (4-4-2): G. Donnarumma; Calabria, Abate, Zapata, Rodriguez; Suso, Kessie, Bakayoko, Calhanoglu (26′ st Castillejo); Higuain, Cutrone. A disp. Reina, A. Donnarumma, Conti, Simic, Laxalt, Mauri, Halilovic, Bertolacci, Montolivo, Borini. All. Gattuso

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; Aina, Rincon, Baselli (36′ st Lukic), Meitè, Ansaldi (45′ st Berenguer); Iago Falque (24′ st Zaza), Belotti. A disp. Ichazo, Rosati, Moretti, Lyanco, Bremer, De Silvestri, Soriano, Edera, Parigini. All. Mazzarri

Arbitro: Orsato di Schio

Note: espulso al 45′ st il tecnico del Torino Mazzarri per proteste. Ammoniti Abate, Nkoulou, Izzo, Zapata, Baselli.