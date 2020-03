“Un grazie ai nostri volontari, però ora tocca a noi aiutarli”

Prosegue la raccolta fondi organizzata da CronacaQui e dalla Fondazione Quarto Potere a sostegno di donne e uomini del 118 che sono ormai da settimane in trincea contro l’epidemia del Coronavirus. Ecco l’Iban per le donazioni: IT 97 T 02008 01046 000104014816. Serve tutto, in questa vicenda che nessuno di noi avrebbe mai immaginato di vivere. E soprattutto servono le cose apparentemente più semplici, dalle mascherine ai guanti mono uso, dai disinfettanti alle tute protettive, ai camici. Per arrivare ai respiratori che forse gli unici salva vita in questa guerra quotidiana per non soccombere. Il 118 è in prima linea, come lo furono i nostri fanti nella prima guerra mondiale. Sono loro ad accorrere con l’ambulanza e a prestare il primo soccorso. Sempre loro a trasferire i malati ai reaprti ove cominciano le cure. Loro e gli infermieri che, in queste settimana stanno facendo miracoli a rischio stesso della vita. Aiutarli è imperativo. Per tutti. Ai nostri Angeli dobbiamo riconoscenza per noi stessi, per i nostri famigliari e anche per i cittadini di questa amatissima Torino. Grazie per quello che farete.

E dopo il nostro appello, i commercianti torinesi scendono in campo contro l’emergenza legata al Coronavirus: “Grazie ai nostri volontari, tocca noi aiutarli” dicono all’unisono. Come Roberto Alessio, titolare della lavanderia R&D di via Cesare Pavese, a Mirafiori Sud, oppure come Tony Scaramuzzo, macellaio di via Cesare Pavese: “Non potevo tirarmi indietro nell’accogliere l’appello per sconfiggere il coronavirus”. Anche il tabaccaio Mauro Bertino che lavora in via Re sostiene la nostra battaglia: “I nostri medici stanno dando tutto”. Al mercato di piazza Campanella lavora Francesco, di professione ambulante. “Un grazie generale a tutte le persone che si stanno prodigando per cercare di tenere un clima quasi normale in questo momento di difficoltà”. Supermarket presi d’assalto. Lo sa bene Walter che, nonostante il momento, continua ad avere un pensiero buono per i volontari del 118. “Ci sono persone – racconta – che soffrono molto ma che non smettono mai di aiutarci”.