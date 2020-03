Un incendio devasta due case: famiglie evacuate nella notte

Undici persone, tra cui due bambini, sono state costrette a evacuare le proprie abitazioni in piena notte a causa di un incendio. È accaduto poco prima dell’1 di notte in via Avignone in frazione Torre Balfredo ad Ivrea, quando un denso fumo si è levato dal tetto di una delle case. Le fiamme rapidamente hanno avviluppato travature e sostegni, al punto che il rogo si è propagato anche all’attigua abitazione. Sul posto nel frattempo sono giunte le squadre di vigili del fuoco provenienti dai vari distaccamenti del Canavese, Ivrea, Rivarolo e Torino. Decine di pompieri con l’ausilio delle autoscale hanno cominciato a irrorare con centinaia di litri di acqua i tetti delle case interessate. Nel frattempo i residenti sono stati fatti allontanare per evitare qualsiasi rischio di intossicazione. Nessuno di loro per fortuna ha riportato danni o conseguenze dal rogo ed ha avuto bisogno di cure mediche. Entrambi i tetti e le mansarde sono però andati completamente distrutti e, quindi, le due case sono state dichiarate inagibili dai vigili del fuoco.

