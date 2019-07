E pensare che ci sono persone che non riescono ad affacciarsi neppure al balcone di casa, per colpa delle vertigini. Non deve essere il caso di questo operaio, che per lavoro ogni giorno si trova in situazioni come quella al centro del filmato.

Agganciato a una corda, è costretto a operare in situazioni estreme, sulle pareti di edifici o comunque in location decisamente scomode. Non si direbbe, eppure è uno che mantiene sempre i piedi per terra.