«Un maniaco sulla ciclabile»: in bici molesta una trentenne

Sembrava le si fosse accostato per chiederle indicazioni, in realtà le ha chiesto un rapporto orale. È una trentenne vigonese la vittima dell’episodio accaduto ieri verso le 14,30 sulla ciclabile che corre dove una volta passava il treno.

Questi i fatti. La ragazza cammina in direzione Villafranca e ha appena superato l’attraversamento pedonale sulla circonvallazione, poco prima del Ponte Pellice, quando un uomo in bicicletta, di nazionalità italiana, tra i 40-50 anni, a petto nudo, con pantalocini corti neri e capelli scuri le si avvicina.

«Ho tolto le cuffie e ho pensato che volesse chiedermi un’indicazione. Invece mi ha chiesto testualmente “me lo fai un p…?” – racconta la ragazza sconcertata -. Sono rimasta di sasso, ma sono riuscita a mandarlo a quel paese e mi sono rimessa a camminare». La paura e lo spavento non le hanno tolto però la lucidità: «Ho visto che fortunatamente era ripartito in sella verso Vigone. Ho chiamato subito il mio compagno e poi sono tornata anche io indietro di corsa, passando in centro paese appena possibile, per evitare la ciclabile».

La ragazza ha denunciato l’accaduto ai carabinieri. Ma si è promessa di non mettere più i piedi sulla pista: «Per fortuna questo se n’è andato, anche perché pochi secondi dopo è arrivato un gruppo di uomini, 6 o 7, sempre in bici e sempre per fortuna non si è fermato, non ha alzato le mani o peggio – racconta ancora scossa – però lo spavento c’è stato».