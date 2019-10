Un milione al mese con la nuova Ztl: «Altro che smog, serve a far cassa»

La nuova Ztl serve solo a fare cassa. È un coro unanime, quello che si alza dalle associazioni dei commercianti, all’indomani della notizia che il provvedimento

della giunta Appendino porterà, nelle casse del Comune, circa un milione di euro al mese.

«Le chiacchiere stanno a zero – attacca Giancarlo Banchieri, presidente di Confesercenti – il cosiddetto “Centro Aperto” non ha nulla a che vedere con le tanto sbandierate finalità ambientali ed è soltanto una manovra per fare cassa a danno dei cittadini e delle imprese torinesi. E dire che la sindaca Appendino aveva sempre negato che il provvedimento avesse finalità di tipo economico». Stando alla bozza di bilancio 2020, invece, l’estensione della Zona a traffico limitato che impone il pagamento di un ticket di cinque euro, unita alle multe dei nuovi semafori Vista Red, frutterà a Palazzo Civico circa 10 milioni di euro. «Si tratta di una somma enorme che serve soltanto a tappare i buchi di bilancio di una amministrazione evidentemente allo sbando – prosegue Banchieri -. C’è poi da chiedersi se sia prudente mettere a bilancio somme così rilevanti rispetto a un provvedimento non ancora operativo e il cui bando non è ancora stato lanciato».

+++ CONTINUA A LEGGERE NEL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++