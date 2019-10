Un milione e mezzo di euro per il primo cimitero per animali di Torino

Un milione e mezzo di euro per finanziare la realizzazione di un cimitero pubblico per animali: è la cifra, stimata dall’amministrazione comunale di Torino, per mettere in piedi un luogo di riposo e sepoltura per gli animali d’affezione.

Uno studio di fattibilità è stato commissionato ad Afc, società che si occupa dei servizi cimiteriali cittadini: oltre agli uomini, potrebbe presto occuparsi anche di animali domestici passati a miglior vita.

Proprio nelle adiacenze del cimitero Parco c’è un’area di circa 10mila metri quadrati che potrebbe essere adibita allo scopo. Una prima ipotesi di Afc prevede oltre duemila sepoltura in terra, più un fabbricato dove adibire uffici e servizi. Ma l’iter è ancora lungo, anche se a breve inizieranno consultazioni con imprenditori, associazioni animaliste e altri enti interessati.