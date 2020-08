Un milione per recuperare la Madonna degli Angeli

Un bando per rimettere in sesto la chiesa della Madonna degli Angeli di Cimena che vede impegnati il Comune e la parrocchia di San Raffaele Cimena.

La struttura di proprietà (per ora) della parrocchia, da tempo si trova in situazione precaria e ora l’amministrazione è al lavoro per trovare i fondi per rimetterla in sesto e renderla, quindi, di nuovo fruibile. È una corsa contro il tempo, quella dell’amministrazione che, in queste settimane, tra carte e bollate notai sta facendo tutti i passaggi necessari per acquisire la proprietà dell’immobile tramite un accordo con la parrocchia. In questi giorni, l’amministrazione ha messo a bilancio i fondi necessari per affidare la progettazione dell’intervento di ristrutturazione della chiesa ad un professionista. Il progetto, poi, una volta ultimato, sarà utilizzato per partecipare al bando regionale.

