Un nuovo MMO nel mondo di Portal Knights!

505 Games, una divisione di Digital Bros. S.p.A., ha annunciato la collaborazione con l’azienda di gaming cinese Duoyi Network per lo sviluppo di un nuovo gioco massively multiplayer online (MMO) ambientato nel popolarissimo universo di Portal Knights. L’annuncio fa seguito alla notizia di Digital Bros, che ha comunicato che la versione cinese di Portal Knights – distribuita da Duoyi – ha venduto più di un milione di copie nella regione della Grande Cina sulle piattaforme PC e mobile.

Portal Knights, una IP originale, creata e pubblicata da 505 Games, è un gioco action-adventure 3D con elementi RPG e sandbox che permette agli utenti di esplorare insieme ad amici un mondo vivace e colorato dove si può combattere, ottenere risorse e costruire strutture ed equipaggiamenti necessari alla sopravvivenza.

“Questo è un traguardo fondamentale per la crescita dell’IP di Portal Knights a livello globale” ha detto Raffaele Galante, CEO di Digital Bros e 505 Games. “Le nostre relazioni con Duoyi Network sono state fondamentali per la diffusione del gioco in Cina, e ora questa collaborazione garantisce a questa IP la perfetta opportunità per un’ulteriore e ancora più profonda crescita, grazie all’uscita di un prodotto MMO godibile e ben confezionato che saprà soddisfare la community di Portal Knights.”

Il gioco di prossima pubblicazione, sviluppato da Duoyi Network, con il supporto fondamentale di 505 Games, manterrà le più importanti meccaniche di gioco dell’originale Portal Knights, inclusi gli elementi sandbox, la costruzione e gli elementi RPG, oltre ad introdurre le meccaniche di gioco tipiche degli MMO e prevedendo un modello di monetizzazione freemium. I giocatori avranno la possibilità di divertirsi ad esplorare il vasto mondo sandbox di Portal Knights, che sarà più esteso che mai, sperimentando anche nuove feature di gioco, come la possibilità di utilizzare mappe create da loro stessi, radunarsi in gilde, unire le forze per sfidare altre città e altro ancora.

La futura versione MMO di Portal Knights sarà pubblicata da Duoyi Network nella regione della Grande Cina, e da 505 Games nel resto del mondo.

Una demo del gioco verrà mostrata agli utenti per la prima volta durante il China Joy, uno dei più importanti eventi di digital entertainment del mondo, che si terrà a Shanghai dal 2 al 5 agosto del 2019.