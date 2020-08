Un muro contro gli Altri e il mare come destino per chi fallisce il compito

Sul muro fa freddo. Anzi, ci sono due tipi di freddo e ognuno dei due ti può uccidere. Sul muro non esiste il tempo, e questo è bene che tu lo impari subito. Oltre il muro non esiste niente, solo gli Altri e questi non devono entrare.

Sono comandamenti semplici quelli che impara Joseph Kavanagh, giovane Difensore del Muro, di quella barriera lunga centinaia di migliaia di chilometri che ha preso il posto delle coste e delle spiagge britanniche, lì da qualche parte nel nostro prossimo futuro, o forse in un remoto presente. Tutti i cittadini devono servire per due anni sul muro, una specie di servizio di leva dopo il quale potranno vivere la loro vita: potranno andare all’università, potranno trovare un lavoro, potranno farsi una famiglia se diverranno Figliatori, potranno persino essere di quelli che possono volare in aereo, che possono andare oltre la propria città o persino gustare un bicchiere di vino, che è diventato rarissimo e costoso.

Ma che cosa è successo ne “Il muro” (Sellerio, 16 euro) di John Lanchester? Non lo sappiamo. Sappiamo solo che è successo qualcosa che adesso viene definito il Cambiamento, mentre in altre lingue, che però nessuno conosce, perché sono quelle degli Altri, significa Fine. C’è il muro: al di qua ci sono cittadini britannici chiusi nella loro sicurezza di aver compiuto la scelta giusta, i più fortunati dei quali con il privilegio di godere degli Aiutanti, immigrati che vengono mantenuti solo per servire i cittadini, tutti di proprietà dello Stato. Al di là del muro ci sono gli Altri: quelli che una volta potevano anche sperare di inserirsi, di diventare Aiutanti, o persino Difensori, come il Capitano. Ma ora non si può più: superare il muro è impossibile per coloro che arrivano con i loro barconi, o le loro lance d’assalto, con i loro fucili e con i coltelli e anche se si sbarca, non è possibile entrare nella nuova società senza il microchip. A meno che qualcuno ti aiuti dall’interno. Ecco, l’aiuto dall’interno è ciò che maggiormente sconvolge il giovane Kavanagh, più ancora del fatto di sapere che ogni giorno può uccidere o essere ucciso e soprattutto, per ogni Altro che entra, un Difensore finisce in mare.

È spietato come il freddo lungo la muraglia, Lanchester, mentre ci mostra la vita militare del nostro Kavanagh, che impara a resistere ai lunghi turni, a non pensare al tempo, a riflettere che quelle 729 notti (tolto l’addestramento, ma si considerano anche i periodi di riposo e via dicendo sono ancora meno) in fondo non sono poi così tante. Sempre che nessuno salti il muro…

E finiranno in mare Kavanagh e altri, tra cui Hina, la donna che gli ha chiesto di figliare. È ovvio ed è scontato che ci finiranno. E qui si apre come un secondo libro, dove non c’è più un’attesa cui resistere, un tempo da far passare: forse non esiste neppure più un mondo. Eppure tutti cercano di sopravvivere: ex Difensori, pirati, Altri, naufraghi che non hanno mai neanche tentato di arrivare a quel muro. In un mondo fatto di acqua e di sangue ciascuno diventa un Altro.

Non è un romanzo di fantascienza, ma piuttosto lo si direbbe ucronico, anche se ci mancano i riferimenti temporali per orientarci: anzi, la sensazione è che quel tempo di cui si parla sia già una sorta di passato. Come un avvertimento arrivato troppo tardi.