Un muro contro il Suk: prefettura e Comune cancellano il mercato

Imponente schieramento di polizia e carabinieri. La minaccia antagonista: «Partita non chiusa»

IL FATTO Ieri è stata blindata l'area di San Pietro in Vincoli

Addio al Suk del sabato. Ieri, nell’area di San Pietro in Vincoli e del canale dei Molassi, è stato posizionato un muro di cemento che oggi impedirà, per la prima volta dopo mesi di polemiche, l’allestimento del mercatino abusivo.

Le operazioni sono state protette da un imponente schieramento di polizia e carabinieri, lo stesso che sarà messo in campo anche oggi per rispondere alla richiesta del prefetto, Claudio Palomba e della sindaca, Chiara Appendino.

«Obiettivo delle misure adottate da prefettura e Città di Torino per l’area – hanno spiegato sindaco e prefetto con un comunicato congiunto – è quello di garantire le condizioni affinché il trasferimento in via Carcano degli operatori “regolari” (gestiti da Vivibalon) delle attività di libero scambio si realizzi e avvenga senza tensioni».

