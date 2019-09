Un neonato nella borgata in cui non vive più nessuno

Lou Don è una piccola borgata di Inverso Pinasca, un Comune della Val Chisone, con una quindicina di case in buona parte abbandonate e alcune frequentate sporadicamente. Qui, in un posto senza acquedotto, fognatura e telefono, è nato Enea, il secondo figlio di Emanuele, 38 anni, ed Elena, 25. La famiglia di Emanuele Pennini da un paio di anni si è trasferita in questa borgata nel bosco, in una casa edificata nel 1722 e quando sono arrivati, con il loro figlio Francesco, che oggi ha 4 anni, erano gli unici abitanti e lo sono ancora adesso.

«Qui a borgata Don non c’è allacciamento all’acquedotto e ci si arrangia con l’acqua del torrente, né fognatura… Ovviamente neppure linea telefonica. Il Comune fa quello che può e noi pure. Noi non abbiamo mai “stressato” perché ci rendiamo conto delle difficoltà per un piccolo Comune di far fronte a spese così grandi…» sono le parole che Emanuele, che ha vissuto 36 anni tra Mantova e Brescia, ha riportato in una lettera all’Uncem (Unione nazionale dei Comuni, Comunità ed Enti montani).

Nei prossimi giorni è in previsione un incontro con il sindaco Luciano Bounous perché la loro scelta di vita è diventata uno stimolo per riflettere sul futuro dei borghi montani, come puntualizza il presidente Uncem, Marco Bussone: «La storia di questa famiglia, l’arrivo di Enea, la presenza di due bambini in questo borgo non deve essere bollata come romantica, come quella vicenda futurista dei nuovi montanari – sottolinea -. La famiglia Pennini è come altre che si trasferiscono dalle aree urbane in borghi montani, e ha bisogno di essere letta con attenzione, serietà. La loro è stata una scelta, come sempre di più registriamo. Che interpella tutte le Istituzioni, rispetto a cosa vogliono fare, o meno, per le aree montane».

La giovane coppia ha anche messo la propria passione e la propria intraprendenza al servizio della borgata Don, che altrimenti sarebbe finita nel dimenticatoio con la sua storia secolare, legata anche al destino dei Valdesi, scacciati dall’Indritto: la raccontano con costanza e magia sul loro blog vitaaloudon.com, dove si dividono i compiti: Emanuele scrive principalmente i testi, mentre Elena si occupa delle foto.