Un nuovo Dlc per South Park: Scontri Di-Retti!

Ubisoft e South Park Digital Studios annunciano che Porta BaccaMenta Crunch, il nuovo contenuto scaricabile per South Park: Scontri Di-Retti, sarà disponibile dal 31 luglio per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

Ideato da South Park Digital Studios e sviluppato da Ubisoft San Francisco, Porta BaccaMenta Crunch aggiunge al gioco principale una nuova storia della campagna e una nuova classe di supereroi: “Ragazza finale”. In Porta BaccaMenta Crunch, il tuo nuovo amico BaccaMenta Crunch, aka Bradley Biggle, aka Gok-zarah, è appena arrivato dal suo pianeta natio Kokujon con l’enorme potere di bacche e mirtilli. Nel frattempo, un’estate idilliaca al lago Tardicaca si trasforma in un incubo quando gli animatori del campeggio scompaiono. Con il destino del campeggio estivo in gioco, Fastpass invia una richiesta di aiuto su Coonstagram. Crea un’alleanza con FastPass, Doctor Timothy, Professor Chaos e il nuovo membro del procione e i suoi amici, Mintberry Crunch, per salvare il campeggio estivo.

I giocatori potranno anche provare la nuova classe “Ragazza finale” per riuscire a sopravvivere contro ogni probabilità. Questa classe di supereroi garantisce nuove tattiche di combattimento e trappole per eliminare anche i nemici più sinistri. Dopo aver salvato il lago Tardicaca, i giocatori potranno portare i nuovi poteri e il nuovo personaggio nel resto della loro avventura da supereroi.