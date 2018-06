Un nuovo flirt per Mercedesz Henger

L’estate è appena cominciata, le grandi storie d’amore stentano a decollare e allora ci dobbiamo accontentare di quello che al momento è un flirt. Potrebbe durare anche solo poche settimane ma al momento occupa diverse riviste di gossip: da una parte Mercedesz Henger, che dopo la sua partecipazione all’“Isola dei Famosi” due anni e mezzo fa ha subito una trasformazione notevole, diventando una vera bambola sexy, dall’altra Lucas Peracchi che nelle sue note caratteristiche ha soltanto quella di essere stato un tronista (anche molto discusso dal pubblico) a “Uomini & Donne”.

Si sono incontrati per caso a Capri, entrambi ospiti di un evento Vip anche se proprio considerarli delle personalità appare esagerato, e da allora non si sono più staccati. I primi sospetti che un nuovo amore fosse in atto sono arrivati la settimana scorsa con le foto di alcuni baci focosi pubblicati dalla rivista “Spy”, ma adesso c’è molto di più Mercedesz e Lucas sono stati inseparabili sull’isola campana e continuano ad esserlo anche adesso che la coppia si è spostata a Forte dei Marmi, regolarmente scortata da mamma Eva e dal nuovo marito Massimiliano Caroletti.

Una presentazione in famiglia che sembra aver funzionato perché i due non si staccano un attimo e sono anche diversi i selfie nei quali compaiono insieme ai futuri suoceri di Peracchi. In realtà lui sposato lo è già stato, con Silvia Corrias che sembrava avergli fatto dimenticare le amarezze per una partecipazione al people show di Maria De Filippi chiusa tra mille polemiche e dalla quale si è invece separato per insormontabili problemi caratteriali. Il matrimonio è durato un anno, si sono separati ad inizio 2018 e da allora lui era sparito dai radar del gossip, prima di spuntare di nuovo adesso con un nuovo amore.

Fisico palestratissimo, da buon atleta, e numerosi tatuaggi che sfoggia con disinvoltura, Peracchi ricorda molto da vicino Leonardo, l’ultimo compagno di Mercedesz che era reduce dalla burrascosa storia con Sergio Arcuri (fratello di Manuela e attore pure lui). Con il ragazzo, più un body guard che un vero fidanzato, è finita da qualche mese in maniera amichevole come ha confessato la Henger ospite a “Pomeriggio Cinque” e lei è tornata sulla piazza. Ma la sua singletudine non è comunque durata molto, perché ad attenderla c’era un bel fusto, ideale sotto molti punti di vista.

Queste prime due settimane sono state tutte passione, li attendiamo al varco per una conferma.