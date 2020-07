Un parco al posto dei binari. Così si rilancia l’ex capolinea

Rilanciare l’ex capolinea abbandonato della linea 6, in piazza Hermada, e il trincerone che taglia in due corso Gabetti. È la sintesi del progetto Precollinear Park, esposto lo scorso ottobre al festival Utopian Hours e presentato ieri pomeriggio, in videoconferenza, dall’associazione culturale no profit, Torino Stratosferica. L’idea, che ha già preso piede, prevede la realizzazione di un parco lineare e fruibile in un punto dove i tram non passano più dal 2017 e dove l’abbandono stava cominciando a prendere piede.

IL RILANCIO

I referenti del team hanno avviato una campagna di crowdfunding online, raccogliendo anche 1.200 euro. Coinvolgendo la cittadinanza in un’opera di rigenerazione urbana. E da giugno, in queste settimane post Covid, i partecipanti al progetto hanno tagliato l’erba alta e pulito le pensiline. Il progetto, presentato da Luca Ballarini, referente di Torino Stratosferica, mira a dare nuova vita alla vecchia linea del tram che taglia in due Borgo Po e Madonna del Pilone.

