Un patto tra i comitati per Aurora: «Ripuliamo le sponde del fiume»

L’appello a una maggior pulizia è arrivato per bocca delle famiglie di corso Giulio Cesare. E loro – i comitati di zona Aurora – non ci hanno pensato nemmeno un secondo a dare il loro ok e a organizzare una manifestazione per la pulizia delle bistrattate sponde della Dora. L’evento “Pulito #insiemesipuò”, organizzato dall’associazione Arqa, si terrà domani mattina con ritrovo alle 9,45 davanti al ponte Mosca. E partenza fissata alle 10. Scopo, raccogliere i rifiuti rimanendo in forma attraverso il plogging, la pratica del running inventata da un podista, Erik Ahlstrom. Una nuova moda proveniente dalla Svezia, terra non a caso dell’ambientalista Greta Thunberg.

I partecipanti avranno due ore di tempo per completare il loro percorso. In questo lasso di tempo i volenterosi manifestanti correranno raccogliendo le cartacce (e non solo) e riempiendo i loro sacchi. Nel mirino, oltre al ponte Mosca, anche la passerella Carpanini e il tratto compreso tra via Bologna e corso Vercelli. «Anche altri comitati – spiega Vittoriano Taus, presidente di Arqa – hanno deciso di aderire alla nostra manifestazione. È un modo come un altro, senz’altro costruttivo, per far vedere che siamo presenti sul territorio con le nostre iniziative». Un progetto a due facce. Da un lato si presenta come un allenamento efficace per bruciare i grassi, dall’altro una gara a ripulire le strade di un quartiere troppo spesso ostaggio della maleducazione e dell’indifferenza altrui.

Le sponde della Dora, del resto, sono un classico esempio di come un quartiere come Aurora abbia bisogno della grande attenzione di realtà quali comitati e associazioni. Tra i ponti persiste il problema dei tossici che lasciano per terra siringhe e fazzoletti mentre qua e là ecco rifiuti e le bottiglie lasciati dagli amanti del bivacco. «Rimuoveremo bottiglie vetro e plastica, lattine e immondizia varia» racconta Giovanni Sepede di Arqa.

Gli eventi, però, non si esauriranno questa domenica ma proseguiranno anche la prossima settimana. Arqa, infatti, si prepara ad abbellire Arquino, l’albero di Natale di Aurora. Appuntamento alle 15 del 23 dicembre presso il Brico Center di via Cigna per creare gli addobbi di Natale usando materiale riciclato trovato sulle sponde della Dora.