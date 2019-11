Un patto per rilanciare l’asilo. L’arte per cacciare il degrado

Murales e colore per abbellire e rilanciare la scuola statale per l’infanzia Maria Teresa di zona Borgo Dora. Il patto tra la Circoscrizione 7, l’associazione commercianti del Balon e l’asilo di via Mameli si concretizzerà nelle prossime settimane. Un appello arrivato dalla scuola stessa, portato all’attenzione del presidente Luca Deri e del vicepresidente, Ernesto Ausilio. «L’obiettivo – spiega la preside del complesso – è dare un tocco di qualità ai muri della Maria Teresa, pieni di scritte».

L’asilo è frequentato da circa quaranta bambini. Quasi tutti di genitori extracomunitari che si trovano in una situazione non certo ottimale per chi come loro deve muovere i primi passi nella società. «Tutte le pareti esterne della scuola sono imbrattati da scritte non certo rassicuranti – commenta il vicepresidente, Ausilio -. I piccoli alunni, e i loro genitori, devono convivere con problemi che andrebbero risolti. Anche la situazione rifiuti non è delle migliori. Come Circoscrizione 7 faremo di tutto per migliorare la vivibilità e la fruibilità della scuola». Un grande contributo arriverà dall’associazione commercianti del Balon che si è attivata per cercare di ripulire le mura della scuola, chiedendo e ottenendo la partecipazione dell’associazione GoArtFactory. Già protagonista della piazzetta degli artisti al Cortile del Maglio. «Noi ci terremmo molto – rincara il presidente, Simone Gelato – a dare la giusta visibilità e un aiuto concreto allo splendido asilo del nostro quartiere».

Sotto Natale ecco un ulteriore step del progetto. Bambini e insegnanti della scuola Madre Teresa, in collaborazione con la Circoscrizione 7 e l’associazione commercianti del Balon, parteciperanno al Gran Balon del 14 dicembre dove esporranno alcuni dei loro lavori.