Dal Brasile ecco in azione l'originalissimo cacciatore di piranha

Come esca usa una bistecca

L’avete mai visto un pescatore di piranha? Eccolo in azione. Sistemato sulla sua barchetta, percorre in lungo e in largo i fiumi brasiliani alla ricerca di questa pericolosissima specie ittica.

L’esca è abbastanza originale: una fetta di carne. Basta immergerla per pochi istanti nell’acqua per farvi attaccare una gran quantità di pesci, che poi finiscono nella barchetta. Che finisce per riempirsi sempre.