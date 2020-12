Un piano dei trasporti per riaprire le scuole: «Ma non prima dell’11»

Tutto lascia pensare che il 7 gennaio gli studenti piemontesi delle superiori resteranno a casa. Fallito il rientro in classe inizialmente fissato a dicembre, i riflettori sono ora puntati sul tavolo provinciale coordinato dal prefetto Claudio Palomba al quale è affidato l’incarico di fare l’impossibile pur di riportare i ragazzi in aula alla ripresa delle attività didattiche. In regione la scuola potrebbe riaprire non prima dell’11 gennaio (ma viene presa in considerazione anche la data del 18 gennaio), con il 50% degli studenti in classe e non il 75 come ci si attendeva. I presidi hanno bocciato l’ipotizzato piano di rientro della Regione Piemonte che prevedeva orari di ingresso alle 8 e alle 10. Il prefetto Palomba ha ammesso che «l’immediata attuazione del 75% potrebbe causare criticità». Antonio De Nicola, dirigente scolastico dell’istituto Bosso-Monti di Torino ed esponente di punta dell’associazione nazionale presidi entra nel merito della questione e spiega: «Per le scuole l’ipotesi del turno 10-16 non è mai stata praticabile. Pensare che un ragazzo arrivi a casa alle 17 -17,30, di fatto senza aver pranzato (le superiori pubbliche non hanno le mense) e che abbia poi l’energia per mettersi a studiare, non pare realistico».

