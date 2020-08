Un piano per i tamponi direttamente a Caselle. Ma per ora regna il caos

Il test va effettuato entro 48 ore dallo sbarco in Italia. Ma tutto è lasciato alla buona volontà dei viaggiatori

La Spagna chiude le discoteche, vieta di fumare in strada e taglia gli orari dei bar, Londra fa infuriare Parigi disponendo la quarantena a chi arriva dalla Francia. E lo stesso fa l’Italia, che nei giorni scorsi ha introdotto una blacklist che comprende Spagna, Malta, Grecia e Croazia. Imponendo il tampone e 14 giorni di “isolamento” volontario a chi arrivi da lì.

Tutto a posto? Niente affatto. Perché tra il dire e il fare, questa volta per davvero, c’è di mezzo il mare. E alla fine, il rispetto delle prescrizioni che dovrebbero contenere il rischio di contagi di importazione è affidato alla buona coscienza di ciascuno. Sempre che basti, visto che il sistema sanitario non era pronto ad affrontare questo tipo di emergenza e gli stessi centralini che dovrebbero dare informazioni al riguardo, ma soprattutto ricevere le “autodenunce” di chi arriva dai paesi-focolaio, sono andati letteralmente in tilt.

