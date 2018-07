Un Pitbull morto e altri cani feriti. La Procura ha chiuso le indagini

Adesso Alessandro Agnelli rischia il rinvio a giudizio per maltrattamento di animali: Laura Deodato, pubblico ministero di Asti, ha comunicato l’avviso di chiusura indagini al 24enne santenese. È accusato di aver fatto morire un pitbull, lasciandone altri feriti, affamati e sporchi: «Alessandro è un deficiente ma non ha mai maltrattato nessun animale» replica il padre, Davide Agnelli. Il quale, insieme all’avvocato Edoardo Binello, annuncia di aver presentato una controquerela per diffamazione, minacce, estorsione, violazione di domicilio e della privacy: «L’ex compagna di Alessandro e altri individui sono arrivati e, anziché chiamare le forze dell’ordine, si sono presi i cani. Quindi hanno scattato foto e video che non descrivono la verità dei fatti», fa notare Binello. Intanto l’avvocato dovrà presentare prove a difesa del suo assistito, che potrebbe finire alla sbarra: «Produrremo i certificati medici dei cani, presenteremo una memoria difensiva e chiederemo di essere sentiti dalla pm».

In attesa di capire gli sviluppi giudiziari, l’avvocato e la famiglia Agnelli si espongono per la prima volta dopo che, a marzo, la vicenda è finita su giornali e social network, dove sono state pubblicate immagini di animali malnutriti, feriti o morti. Poi, a fine aprile, i carabinieri forestali di Torino sono entrati in possesso di foto e video e hanno denunciato il santenese per maltrattamenti: Agnelli rischia una condanna a un anno e mezzo di carcere, oltre a una multa di 30.000 euro.

«Eppure nessuno delle forze dell’ordine ha mai visto direttamente la situazione – fa notare l’avvocato Binello – Hanno proceduto con inchiesta e denuncia in base a foto e video fornite da persone che hanno commesso una lunga serie di reati. Per questo li abbiamo denunciati a nostra volta». Aggiunge il padre del 24enne: «È vero che ci sono state delle mancanze dal punto di vista igienico. È giusto che paghi per quello però non ci sono stati maltrattamenti».